Ecuador promocionará sus 'cuatro mundos' en feria turística de Berlín

El país andino, además, recibirá durante el certamen un reconocimiento por ser el destino pionero de Latinoamérica en implementar un programa de certificación de responsabilidad social empresarial y turismo sostenible.

Ecuador presentará un estand tipo isla con cuatro frentes en el que participarán 24 coexpositores, entre operadores turísticos, empresas de hospedaje, así como las empresas públicas Quito Turismo y Ferrocarriles Ecuatorianos, señaló en un comunicado el ministerio de Turismo.

El país suramericano promociona internacionalmente las Islas Galápagos, la región amazónica, la costa del Pacífico y la región de la sierra Andina como sus principales destinos turísticos, a los que se conoce como "los cuatro mundos" que coexisten en el país y le confieren una alta diversidad turístico-ambiental.

Su presencia en la feria ITB permitirá fortalecer las relaciones e incrementar la comercialización de los productos turísticos ecuatorianos dentro del mercado alemán, agregó el Ministerio.

Con su expositor de 132 metros cuadrados, Ecuador busca presentar su oferta turística, dar visibilidad a la marca país en el evento, difundir la campaña turística internacional "All You Need Is Ecuador" (Todo lo que necesitas es Ecuador) y ganar presencia en la prensa especializada.

En el espacio de Ecuador en el certamen, dos chefs profesionales presentarán una degustación gastronómica para mostrar al público platos típicos de Ecuador, mientras que un especialista en el destino Ecuador ofrecerá información turística a los interesados en visitar el país.

La ITB, que se celebrará en Berlín del 8 al 12 de marzo, está considerada como una de las ferias turísticas más grandes e importantes del planeta y reúne a profesionales de la industria turística como operadores, agencias de viaje, representantes de hoteles, líneas aéreas, cruceros, empresas de ferrocarriles y compañías de alquiler de vehículos, entre otros.

En su edición de 2016, la ITB congregó a representantes de 187 países y a 10,000 empresas expositoras que mostraron su oferta a unos 180,000 visitantes, 5,000 periodistas de 80 países y 380 autores de blogs de 30 países, agregó el Ministerio.