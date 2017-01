Netanyahu denuncia a medios tras tuit sobre Trump criticado por México

Netanyahu causó indignación en México al mostrarse a favor el sábado en su cuenta Twitter del proyecto de Trump de edificar un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

"El presidente Trump tiene razón. Construí un muro a lo largo de la frontera sur de Israel (con Egipto). Eso frenó la inmigración ilegal. Gran éxito. Idea formidable", tuiteó Netanyahu.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸