Odebrecht: "Sin nosotros no habría habido ni Mundial ni Juegos Olímpicos"

Las últimas revelaciones aparecieron con las explosivas confesiones de exdirigentes del gigante BTP Odebrecht, que han logrado acuerdos con la justicia a cambio de rebajas en sus penas, lo que ha puesto en jaque a toda la élite política brasileña.

Acusado de haber formado una organización ilícita con otros grandes grupos para amañar el sector público, la empresa Odebrecht está omnipresente en la construcción de las instalaciones deportivas de los grandes acontecimientos que ha acogido el país en los últimos años.

"Sin nosotros no habría habido ni Mundial ni Juegos Olímpicos. No habría habido nada", afirmó en una de sus declaraciones Marcelo Odebrecht, ex director general de la compañía y condenado a 19 años de cárcel en primera instancia.

"Desgraciadamente, no me sorprende nada que esta corrupción sistemática haya alcanzado al mundo del deporte", asegura Ricardo Ferreira Freitas, profesor de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro (Uerj) y especializado en grandes acontecimientos deportivos.

"Como se trata de obras monumentales, es mucho más fácil malversar dinero en este tipo de situaciones que implican trabajos que duran mucho, son extremadamente caros e implican a muchos actores", explica.