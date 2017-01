Relación entre Estados Unidos y México alcanza punto crítico

La orden ejecutiva, firmada por Trump ayer, miércoles, da el visto bueno a que se analice el financiamiento y se ponga en marcha la construcción del muro "lo más pronto posible".

¿Cuáles son los alegatos del magnate convertido en presidente que fundamentan esta infraestructura? No más crímenes, drogas y delincuentes en los Estados Unidos. El mensaje resonó entre los millones de norteamericanos que se sentían "amenazados" por los inmigrantes.

Luego que Trump firmó la orden y reafirmó que México pagaría por el muro, el presidente Peña Nieto reiteró -en un mensaje dirigido al pueblo mexicano- que este país no correría con los gastos y lamentó la decisión de Trump de construir la estructura. "Lejos de unirnos, nos divide", tuiteó.

Trump no dudó en responder y con tono amenazador señaló: ""Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)".

