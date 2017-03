Situación de migrantes no será abordada durante Cumbre en Costa Rica

El canciller de Costa Rica, Manuel González, dijo que la declaración conjunta preparada para la XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación Tuxtla no tocará el tema de migrantes, pero sí aspectos del ámbito político, social y económico.

"No hay una declaración específica sobre el tema de migrantes porque los ejes de la parte económica como social ya están definidos desde hace mucho tiempo (...). Se trata de una declaración corta puntual de 35 párrafos, que toca aspectos del ámbito político económico y social", manifestó González en rueda de prensa posterior a la reunión de cancilleres, que antecede a la de Jefes de Estado.

Se estimaba que la Cumbre tendría muy presente la política migratoria de la administración de Donald Trump, sin embargo, el diplomático acotó que el Proyecto Mesoamérica y el Mecanismo de Diálogo no están enfocados en la relación de los países con Estados Unidos.

Para González, no todos los países tienen la mismas situación y la relación con EE.UU, por lo cual no se puede hacer una declaración conjunta, aunque sí confirmó que el tema de niños y adolescentes migrantes no acompañados está incluido en la declaración de política general.

"No todos tenemos la misma situación en materia migratoria, Costa Rica tradicionalmente no ha sido un país de origen, pero nos hemos convertido en un país de tránsito y existe cada vez más la posibilidad de convertirnos en destino, es un enfoque muy distinto del que puede tener los países del Triángulo Norte" de Centroamérica, que sí son emisores de migrantes, explicó el costarricense.

"En todo desafío hay oportunidades, el eje de la Cumbre no es la relación de EE.UU. con estos países, cada uno lo maneja a su nivel y según su circunstancia, si alguno de los presidentes quiere abordar mañana temas como ese de la relación bilateral de un país con EE.UU. esa agenda es abierta y libre", afirmó el costarricense.

Durante la cumbre, que arranca este 29 de marzo, los Jefes de Estado tendrán 10 minutos para brindar una declaración abierta.

González manifestó que el tema migratorio es una "preocupación de toda la región" por lo cual anteriormente se propuso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos un foro de alto nivel para abordar esta situación.

"El diálogo con la nueva administración (estadounidense), con la ayuda de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y de otros mecanismos de Naciones Unidas puede dar conclusiones más concretas que después pueden ser discutidas por los Jefes de Estado", puntualizó el canciller.

Para hoy está prevista la XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Tuxtla con la asistencia confirmada del presidente de México, Enrique Peña Nieto; de Guatemala, Jimmy Morales; de Panamá, Juan Carlos Varela; de Colombia, Juan Manuel Santos y de Honduras, Juan Orlando Hernández, así como el mandatario costarricense Luis Guillermo Solís.