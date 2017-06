Abogado de Trump: 'El presidente no está bajo investigación. Punto'

"El presidente no está bajo investigación del fiscal especial. Punto", dijo Sekulow en una entrevista en el programa televisivo dominical "Meet the Press".

"Ni está ni ha estado bajo investigación por obstrucción", recalcó el abogado al referirse a las informaciones periodísticas que indicaron que Robert Mueller, el fiscal especial, también investiga a Trump.

The Washington Post, que cita a funcionarios anónimos, aseguró este jueves que Mueller, que está investigando la posible injerencia rusa y los contactos entre Moscú y el entorno de Trump, había incluido en su pesquisa la posibilidad de que el propio mandatario incurriera en obstrucción a la justicia.

Tras estas informaciones, el propio presidente recurrió a su red social favorita, Twitter, donde publicó un enigmático mensaje el mismo jueves en el que parecía reconocer que estaba siendo investigado.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt