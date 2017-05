Un muerto y varios heridos por atropello en Times Square

Uno de los testigos, Hamid el Hamed, dijo a Efe que el vehículo entró a la plaza a gran velocidad, desde el lado sur de la ciudad, y arrolló a varias personas antes de chocar contra un poste.

Informes oficiales indican que han resultado heridas al menos trece personas, mientras que otras fuentes han señalado a canales locales que entre las víctimas hay un fallecido.

Due to a vehicle collision with pedestrian injuries, emergency vehicles are in the area of #TimesSquare. Expect delays in the area.