Trump quiere que un estadounidense pise Marte durante su primer mandato

Trump expresó ese deseo durante una videoconferencia con la comandante de la Estación Espacial Internacional (EEI), la estadounidense Peggy Whitson, quien acaba de batir el récord de permanencia en el espacio para un astronauta de EEUU, con un total de 535 días fuera de la Tierra.

Whitson, de 57 años, superó este lunes a su compatriota Jeff Williams, quien hasta hoy tenía el récord de permanencia entre los astronautas estadounidenses con un total de 534 días en el espacio.

A través de una videoconferencia transmitida en directo por el canal de televisión de la NASA, la agencia espacial estadounidense, Trump conversó con Whitson y con el ingeniero Jack Fischer, ambos tripulantes de la EEI.

Desde el Despacho Oval, sentado junto a su hija Ivanka y la astronauta Kate Rubins, Trump dio la enhorabuena a Whitson "en nombre de toda la nación" por su "increíble récord".

Por su parte, Whitson declaró que es un "gran honor" para ella haber batido el récord y poder estar en la EEI, al anotar que es "un momento muy apasionante" para trabajar en la NASA por todos los proyectos pendientes, entre ellos las futuras misiones tripuladas a Marte.

A finales de marzo pasado, Trump firmó una ley que otorga a la NASA un total de 19,500 millones de dólares en fondos para el actual año fiscal y fija como objetivo de la exploración espacial enviar humanos a Marte para la década de 2030.

En un momento de la conversación, el presidente preguntó a Whitson sobre el estado de los planes de la NASA para enviar humanos cerca o a la superficie de Marte y cuándo esa hazaña será posible.

Whitson respondió que, como está recogido en esa ley firmada en marzo por Trump, poner un pie en Marte será posible "aproximadamente" en la década de 2030, al subrayar que un vuelo espacial de ese tipo "requiere mucho tiempo y dinero", y que hace falta "cierta cooperación internacional" y un enfoque global para que el proyecto tenga éxito.

"Bueno, queremos tratar de hacerlo durante mi primer mandato o, en el peor de los casos, durante mi segundo mandato. Así que vamos a tener que acelerar eso un poco, ¿de acuerdo?", pidió Trump a continuación.

Trump será presidente hasta enero de 2021 y, en caso de que se presente a la reelección y gane, su segundo mandato se prolongaría hasta comienzos de 2025.

En octubre pasado, el entonces presidente Barack Obama afirmó que EEUU iba por "el camino correcto" para, con la cooperación entre el Gobierno y los innovadores privados, lograr la meta de enviar humanos a Marte.

En 2011, la NASA puso fin a los vuelos de sus transbordadores espaciales y, desde entonces, depende de Rusia para llevar a sus astronautas a la EEI.

Actualmente varias empresas privadas, entre ellas Boeing y SpaceX, están trabajando para llevar a cabo misiones tripuladas para trasladar a los astronautas estadounidenses a la EEI sin depender de terceros países.

"Who's ready to go to Mars?" asks @POTUS. Both @AstroPeggy & @Astro2Fish raise their hands talking about studying #STEM to get ready to go pic.twitter.com/QowPBy673Y