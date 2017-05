Trump: investigación sobre Rusia es la 'mayor caza de brujas' en Estados Unidos

"¡Ésta es la mayor caza de brujas individual de un político en la historia estadounidense!", escribió Trump en Twitter, un día después de que el exjefe del FBI Robert Mueller fuera designado como investigador especial de la supuesta injerencia rusa en las pasadas elecciones estadounidenses.

También vía Twitter, Trump acusó al anterior presidente Barack Obama y a su rival demócrata en las elecciones, Hillary Clinton, de "actos ilegales" que no especificó.

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history!

"Con todos los actos ilegales que tuvieron lugar en la campaña de Clinton y la administración Obama, ellos nunca tuvieron un consejero especial designado", escribió en alusión al investigador especial.

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special counsel appointed!