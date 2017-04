Trump celebra con partidarios primeros 100 días de controvertida presidencia

"Los primeros 100 días de mi administración han sido simplemente los más exitosos de toda la historia" de Estados Unidos, dijo Trump en un mensaje de video difundido por la Casa Blanca.

"Pienso que ninguna persona ha hecho lo que nosotros hemos sido capaces de realizar en 100 días, estamos muy felices", declaró.

Pero el 45º presidente de Estados Unidos, cuya elección sorprendió al planeta, ha enfrentado dificultades para concretar sus promesas de campaña.

Especialmente la más emblemática: abrogar y remplazar el "Obamacare", la ley relacionada con el seguro de salud implementada por su antecesor. Esta promesa quedó bloqueada ante las divisiones de la mayoría republicana en el Congreso.

Trump prometió en campaña la expulsión de los más de 11 millones de inmigrantes en situación irregular, independientemente de su situación familiar, y la construcción de un muro en la frontera con México.

El financiamiento del muro debió ser retirado esta semana de un proyecto de ley presupuestaria, para evitar la parálisis del gobierno federal con la que amenazaban los demócratas.

Su llegada a la Casa Blanca sepultó las ilusiones de una reforma migratoria que había impulsado el ex presidente Barack Obama, y marcó el inicio de una era de miedo e inseguridad para inmigrantes amenazados de expulsión.

"La seguridad migratoria es seguridad nacional", dijo Trump el viernes.

Desde su llegada a la Casa Blanca, ha firmado también decenas de decretos para revertir las medidas de la presidencia de Barack Obama sobre la industria o el medio ambiente.

Sin embargo, el decreto que más dificultades ha enfrentado es el que firmó para prohibir la entrada a Estados Unidos de nacionales de varios países de mayoría musulmana. Esta prohibición ha sido bloqueada dos veces por la justicia.

La oposición demócrata describe el principio de su mandato como un desastre y un periodo muy grande de inestabilidad, pero los republicanos celebran como un logro la nominación como ministro de la Corte Suprema al juez conservador Neil Gorsuch, propuesto por el mandatario.

En un intento para escapar a las presiones de la Oficina Oval, el multimillonario tiene previsto reencontrarse el sábado al caer la tarde con sus partidarios en Harrisburg, Pensilvania, uno de los estados que le permitió llegar al poder en noviembre pasado.

Trump tuiteó este sábado que espera una "gran multitud" y una "gran energía" en Pensilvania.

Looking forward to RALLY in the Great State of Pennsylvania tonight at 7:30. Big crowd, big energy!