Dylann Roof se declaró culpable en juicio estatal por masacre racista

Roof fue sentenciado a muerte el 11 de enero en un tribunal federal por el asesinato, el 17 de junio de 2015, de nueve personas en la iglesia de la comunidad negra Madre Emanuel en Charleston.

Pero el joven de 23 años también enfrentaba un juicio a nivel estatal.

Tras un acuerdo con la fiscalía que le ahorró a él y a las víctimas otro juicio de pena de muerte a cambio de cadena perpetua, Roof se declaró culpable de nueve cargos estatales de asesinato, tres cargos de intento de asesinato y un cargo de posesión de armas.

"¿Cómo se declara?", le preguntó el juez estatal Julius Carnes Nicholson en el tribunal en Charleston, tras explicarle que los nueve cargos de asesinato significarían nueve cadenas perpetuas.

Vestido en un mameluco de rayas grises y blancas y con el cabello impecablemente cortado, Roof respondió: "Culpable".

Con la sentencia del juez Nicholson, el estado se asegura de que el joven cumpla cadena perpetua en caso de que por alguna razón la condena a muerte federal no se lleve a cabo, según publicó el diario local The Post and Courier citando a la fiscal Scarlett Wilson.

Pero a pesar de que se evitó otro juicio, los familiares y amigos de las víctimas quisieron hablar en la sala del tribunal.

"Esta situación ha puesto a prueba nuestra fe en todas las maneras posibles", dijo Melvin Graham, hermano de una de las víctimas fatales, Cynthia Hurd.

"Nunca pensé que esto podría pasar", declaró luego Joe Roof, abuelo del acusado. "Iré a la tumba sin entender lo que sucedió. Sólo sé que perdí a un nieto que quiero mucho".

La fiscal Wilson añadió que espera "que hoy se cierre definitivamente este capítulo para las víctimas".

El 11 de enero, un juez federal sentenció formalmente a pena de muerte a Dylann Roof tras un juicio por 33 cargos en el que la fiscalía demostró la simpatía del joven hacia el nazismo y el Ku Klux Klan.

"Lo lamento por las personas blancas inocentes que mueren diariamente a manos de las razas inferiores", escribió Roof en una nota donde dijo que no se arrepentía.