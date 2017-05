Los Republicanos siguen sin sumar los votos para reemplazar el 'Obamacare'

El liderazgo republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reconoció hoy que aún no tiene los 216 votos necesarios para aprobar su propuesta de derogación y sustitución de la ley sanitaria del expresidente Barack Obama, una de las mayores promesas del actual mandatario, Donald Trump.

Los legisladores republicanos que asistieron hoy a una reunión de su bancada a puerta cerrada confirmaron que no hay votos suficientes para impulsar la legislación, pese a la presión de la Casa Blanca para que esto ocurra a lo largo de la semana.

El mes pasado, los republicanos tuvieron que suspender hasta en dos ocasiones el voto sobre la propuesta liderada por el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, y respaldada por el multimillonario, al no contar con el respaldo suficiente en su propia bancada.

Uno de los principales escollos entonces era la negativa del ultraconservador Caucus de la Libertad, que se negaba a aceptar los preceptos de la propuesta presupuestaria al considerar que mantenía demasiadas disposiciones en pie del "Obamacare", como se conoce popularmente a la reforma sanitaria que Obama promulgó en 2010.

Entre sus demandas, los ultraconservadores querían acabar con la obligatoriedad para las aseguradoras de ofrecer beneficios básicos (como los de maternidad o urgencias), así como eliminar el hecho de que las aseguradoras no pudieran subir los precios o negar seguros a personas con enfermedades preexistentes.

Precisamente esas dos cuestiones fueron abordadas la semana pasada al incluir en el texto la conocida como "enmienda McArthur", que permite a los estados pedir exenciones sobre los beneficios mínimos, y retiraría las obligaciones sobre las personas que han sufrido enfermedades con anterioridad.

Este hecho llevó a los ultraconservadores a aceptar la nueva propuesta de ley, sin embargo, los republicanos más moderados ya han mostrado sus reticencias, y cada vez son más los que no están dispuestos a respaldar la propuesta.

Ryan argumentó hoy en una rueda de prensa que la propuesta tiene "capas" de protección que permiten que las personas que hayan sufrido enfermedades no queden desamparadas.

Sin embargo, consciente de la polémica por este asunto, el propio Trump insistió esta semana en que se encargará de que la ley de salud que reemplace a "Obamacare" cubra a aquellos que han sufrido enfermedades con anterioridad.

Por otra parte, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, exigió hoy que no se proceda a ningún voto hasta que no se actualicen los contenidos de la ley y el estudio de impacto realizado por la Oficina de Presupuesto no partidista del Congreso (CBO, en inglés).

Sin contar con los cambios de la nueva enmienda, la CBO estimó el mes pasado que la ley republicana le quitaría la cobertura médica a 14 millones de estadounidenses en tan solo un año, y a hasta 24 millones en una década