Secretario de Justicia se apartará de pesquisas sobre Rusia 'cuando sea adecuado'

"He dicho que, cuando sea adecuado, me recusaré. No hay dudas sobre eso", aseguró a la cadena de televisión NBC.

Desde su cargo al frente de la justicia del país, el exsenador supervisa el FBI, que lanzó una investigación sobre la presunta injerencia de Rusia en la campaña presidencial.

Los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que el gobierno ruso se inmiscuyó en el proceso de elección del nuevo presidente para favorecer a Trump, en detrimento de Hillary Clinton.

El diario The Washington Post informó la noche del miércoles que Sessions se reunió con Sergei Kislyak, representante ruso en Estados Unidos, en julio y septiembre, coincidiendo con la campaña, durante la que asesoró a Trump en materia de política exterior y otros temas.

Pero durante las audiencias del Senado para confirmar su nombramiento, Sessions declaró bajo juramento que no tuvo contactos con el gobierno ruso, posición que reiteró durante su entrevista con NBC.

"No me reuní con ningún funcionario en ningún momento para hablar de temas políticos", insistió. "Estas informaciones son increíbles y falsas. Y no tengo nada más que decir al respecto".

El Partido Demócrata ha pedido que Sessions se aparte de las investigaciones sobre la presunta intervención de Rusia en la campaña electoral, además de exigir al Congreso que designe un investigador especial independiente para supervisar las pesquisas.

Las revelaciones del Post vuelven a sacudir la administración Trump, que ya ha negado varias veces sus presuntos vínculos con Rusia.

La Casa Blanca confirmó que Sessions se entrevistó con Kislyak, pero defendió que no hizo nada reprochable.

"Sessions se reunió con el embajador en su calidad oficial de miembro de la comisión de las fuerzas armadas del Senado, lo que es completamente coherente con su testimonio", afirmó una fuente de la Casa Blanca bajo anonimato.