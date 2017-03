Trump madruga para ver televisión y tuitear, y sale temprano del trabajo

Trump, según han establecido los diarios New York Times y Washington Post, vive solo en la mansión presidencial y no lee libro alguno. Despierta a las 5:00 a.m. y a las 9:00 a.m. está en el Despacho Oval.

Su esposa, Melania, vive en Nueva York, donde su hijo menor, Barron, estudia el colegio.

Sin ellos, la jornada del presidente más poderoso del mundo termina antes del anochecer.

El Post, de hecho, estableció en un estudio que en el primer mes de trabajo Trump no dejó de trabajar antes de las 6:00 p.m. El 21 de enero lo hizo, incluso, antes del mediodía.

Más de la mitad del tiempo que ha pasado en la Casa Blanca lo ha dedicado a tareas desligadas de su trabajo: 293 de las 774 horas que llevaba como presidente. Otras 13 horas estuvo al frente de su cuenta de Twitter, y laboró 183 horas.

Estuvo también durante seis horas en reuniones de inteligencia y 21 horas dedicado a las relaciones internacionales.

El 24% del tiempo restante se quedó en su club privado Mar-a-lago, la que llama la “Casa Blanca de Invierno”.

Trump termina su día como lo empezó, según reseña El País: viendo televisión y tuiteando. Barack Obama, contrastaron los medios que abordaron el tema, lo hacía “leyendo”.