Ultimátum de Trump a republicanos: aprueben reforma o el Obamacare se mantendrá

El mandatario pareció enviar un ultimátum, al hacerles saber a los legisladores republicanos, reunidos de emergencia en el Capitolio, que quiere este viernes una votación de la Cámara de Representantes para derogar y reemplazar el 'Obamacare', cualquiera sea el resultado.

"Desastroso Obamacare ha dado lugar a más costos y menos opciones. ¡Sólo continuará para empeorar! Debemos derogarlo y reemplazarlo. ¡Aprueben la ley", tuiteó Trump en su cuenta oficial de la Casa Blanca, mientras culminaba la reunión republicana este jueves en la noche.

Disastrous #Obamacare has led to higher costs & fewer options. It will only continue to get worse! We must #RepealANDReplace. #PassTheBill