Los ataques de Donald Trump en Twitter

La red social se convirtió en su arma para contrarrestar, según Trump, a la prensa "deshonesta".

Los medios, diversos senadores estadounidenses e incluso, miembros del Partido Republicano que no le apoyaban fueron blanco de los tuits del magnate neoyorquino.

Trump, quien ha dicho que continuará utilizando esta plataforma digital como una herramienta para "comunicarse con el pueblo norteamericano", será el cuadragésimo quinto presidente en la historia de los Estados Unidos. Su acto de investidura se realizará este viernes.

Víctimas de los ataques de Trump

Durante el periodo de campaña, los escandalosos mensajes que Donald Trump publicaba en Twitter acaparaban los titulares. La prensa, a nivel mundial, separaba espacio de su portada para noticias derivadas de los nuevos ataques del multimillonario.

En la actualidad, existe un debate entre los medios estadounidenses sobre el tratamiento que se le dio durante la campaña a los tuits y mitines del presidente electo. Estudios aseguran que esto podría haber contribuido a la victoria de Trump.

La principal víctima de los ataques ha sido la prensa. El magnate no duda en tomar su teléfono móvil para tergiversar información de investigaciones realizadas contra él o responder a cuestionamientos de la opinión pública.

El periódico estadounidense The New York Times, a lo largo de la carrera por la Presidencia de los Estados Unidos, fue el que más duro recibió el golpe de las palabras de Trump.

The failing @nytimes is truly one of the worst newspapers. They knowingly write lies and never even call to fact check. Really bad people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de marzo de 2016

Éste, incluso, separó dos páginas del diario para un listado de 289 personas, lugares y cosas a las que el presidente electo insultó en esta red social.

"( The New York Times) está perdiendo miles de suscriptores por su pobre y altamente imprecisa cobertura del fenómeno Trump", fueron unas de las tantas palabras que dedicó al periódico. Lo que el magnate ignoraba era que las inscripciones digitales del periódico iban en aumento.

Además de este medio, The Washington Post, CNN, Buzzfeed, NBC News y ABC también fueron objeto de los mensajes de Trump en Twitter.

.@CNN is the worst.They go to their dumb, one-sided panels when a podium speaker is for Trump! VAST MAJORITY want: Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de julio de 2016

Buzzfeed, sitio web noticiosos y de entretenimiento, fue catalogado por el presidente electo como "una gran pila de basura" luego de haber publicado un reporte no confirmado con información lasciva sobre los posibles lazos del magnate con Rusia.

Los políticos -demócratas y republicanos- en desacuerdo con las posturas del presidente electo también han sido blanco de sus tuits. El caso más reciente es el del senador John Lewis, uno de los iconos del movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana que impulsó el emblemático Martin Luther King Jr.

Lewis expresó en una entrevista que Trump era un "presidente ilegítimo" y justificó su declaración al señalar que el ataque informático al Partido Demócrata durante la campaña presidencial -que la inteligencia estadounidense atribuye a Rusia- le quita legitimidad al mandato de Trump.

Trump arremetió en su cuenta de Twitter contra el icónico Lewis al señalar que éste no era más que "sólo charla, charla y charla - sin acciones y resultados".

El senador por el estado de Georgia fue una de las personas que la policía golpeó durante la histórica marcha de Selma a Montgomery, Alabama, en contra de la segregación racial en 1965.

Los comentarios del presidente electo fueron condenados por miembros del Partido Republicano y Demócrata. El senador republicano de Nebraska Ben Sasse dijo que la "charla" de Lewis cambiaron al mundo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Hollywood, el presidente saliente Barack Obama e incluso, empresas con futuras inversiones en México también han sido blanco de los mensajes del magnate.

¿Será Donald Trump un presidente sin filtros durante los próximos cuatro años? Sólo el tiempo lo dirá.