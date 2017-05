Un mes y medio sin balseros cubanos en Florida marcan el fin de un ciclo

En abril y lo que va de este mes, la guardia costera estadounidense no ha interceptado a ningún balsero cubano en altamar, informaron los guardacostas este lunes.

El "0" en el reporte de la guardia costera marca un cambio más que simbólico respecto al año pasado, cuando las autoridades hallaron, por ejemplo, a 512 balseros en abril y 503 en mayo.

La aparente desaparición de este tipo de inmigrantes, que salían de la isla en balsas artesanales y arriesgaban sus vidas en peligrosas travesías hasta Florida, se debe a que Barack Obama eliminó antes de entregar el poder la política que daba a los cubanos ventajas migratorias.

La llamada política de "pies secos, pies mojados" permitía a los cubanos que llegaban irregularmente a Estados Unidos obtener la residencia apenas tocaban tierra firme.

Hasta este lunes, la guardia costera ha interceptado a 309 balseros, la mayoría de ellos en enero. Mientras, de enero a mayo del año pasado, la guardia recogió 1,774 balseros del mar. En 2015 fueron 900, también en el mismo período.

El aumento que se registró en 2016 se debe precisamente a que los cubanos temían que el gobierno estadounidense eliminara sus ventajas migratorias como parte del restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana en 2015.

"Ha sido un cambio dramático en cuanto a la migración cubana contemporánea", dijo a la AFP Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Florida International University.

"Se trata de un ciclo que llegó a su fin y que comenzó precisamente cuando se decretó la política de 'pies secos, pies mojados' en 1995, en donde gran número de cubanos se lanzaba al mar o buscaban otras alternativas para llegar a territorio cubano y acogerse a la Ley de Ajuste Cubano".

Un cambio dramático

"Pies secos, pies mojados" fue resultado de una modificación introducida en 1995 a la Ley de Ajuste Cubano, originalmente adoptada por Estados Unidos en 1966, en medio del conflicto ideológico de la Guerra Fría.

En virtud de esa ley, los cubanos llegados a Estados Unidos obtenían la residencia permanente apenas un año después de su arribo.

Con la modificación de 1995, impulsada por el entonces presidente Bill Clinton, los cubanos que lograban alcanzar tierra firme en territorio americano también podían beneficiarse de esta ley. En cambio, si eran interceptados en altamar eran repatriados.

"Esta ley sigue en pie, pero ya no tiene el impacto que tenía porque no permite que los cubanos que no tienen visa lleguen a Estados Unidos", explicó Duany. "Ahora solamente aquellos que tengan visa para emigrar podrán acogerse a la Ley de Ajuste".

De acuerdo al experto, el número de inmigrantes cubanos que llegan a Estados Unidos podría reducirse a la mitad, a unos 20 a 30 mil al año.

Obama eliminó la política de "pies secos, pies mojados" el 12 de enero, unos días antes de entregar el poder a Donald Trump el 20 de ese mes. Desde entonces, la guardia costera ha repatriado a sólo 113 balseros.

Sobre el mismo periodo el año anterior (del 12 de enero al 10 de mayo), el servicio de la Guardia Costera del Séptimo Distrito repatrió a 939 inmigrantes cubanos a Bahía de Cabañas, en la costa noroeste de la isla comunista.

Según el Pew Hispanic Center, en los primeros 10 meses del año fiscal 2016, 46,635 cubanos ingresaron en Estados Unidos, superando los 43,159 de todo el año fiscal 2015.

Esa cifra superó los 36,700 que emigraron en balsa en la llamada "crisis de los balseros" de 1994.

Hoy hay 1,8 millones de cubanoamericanos en Estados Unidos, la mayoría de ellos en Florida.