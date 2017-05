Un enigmático tuit de Trump se vuelve viral

"Pese a la prensa constantemente negativa covfefe", se podía leer en la cuenta de Twitter de Donald Trump.

Además de que la frase parece cortada, ¿qué quiere decir "covfefe"? ¿Es un mensaje cifrado para Vladimir Putin? ¿O una falta en el tipeo? Bromas y comentarios risueños comenzaron a inundar Twitter y #covfefe se convirtió de inmediato en el término más buscado y discutido en las redes.

"'Covfefe' podría decir 'Renuncio'", se burlaba una falsa traducción del ruso al inglés de Google. Entre otros comentarios, se leía "drenar el covfefe", jugando con la promesa electoral del candidato Trump de "drenar el pantano" en referencia a Washington.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!