El excongresista Weiner se declara culpable en caso de "sexting" con una menor

Weiner, de 52 años, cuya carrera política terminó en medio de varios escándalos, estaba siendo investigado desde hace más de un año por supuestamente haber intercambiado mensajes de contenido sexual con una joven de 15 años.

La Fiscalía del distrito sur de Nueva York informó que Weiner se había entregado a primera hora de hoy en las oficinas en Nueva York del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y se declaró culpable al comparecer horas después ante la jueza Loretta A Preska.

Quedó en libertad bajo fianza, a la espera de que se dicte sentencia, que será anunciada el 8 de septiembre próximo.

En esas pesquisas, el FBI descubrió en su computador miles de correos electrónicos de Hillary Clinton, que llevaron en octubre a la reapertura de la investigación sobre la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, algo que le pudo costar la Presidencia.

Los mensajes estaban en un portátil que Weiner compartía con Huma Abedin, la mano derecha de Clinton, y con la que el polémico excongresista estuvo casado hasta el año pasado.

La pena máxima a la que se enfrenta en excongresista es de 10 años. Como parte del acuerdo con la Fiscalía, Weiner ha aceptado no no apelar una decisión del tribunal si la sentencia que se le aplica no excede los 27 meses de prisión. El juez dijo al excongresista que tendrá que registrarse como agresor sexual.

Al informar de esta decisión, el fiscal interino del distrito sur de Nueva York, Joon H. Kim, afirmó que la conducta de Weiner "no sólo fue reprochable, sino un crimen federal, por el cual ha sido condenado y recibirá una sentencia".

La investigación salió a la luz después de que el pasado septiembre el diario británico The Daily Mail informara que el hombre intercambió durante meses mensajes, algunos explícitos, con una menor.

Antes, en 2011, había dejado su asiento en el Congreso cuando se supo que había estado enviando mensajes de contenido sexual y fotografías a distintas mujeres a través de internet.

En 2013, vio que ese mismo comportamiento acababa con sus aspiraciones de ser alcalde de Nueva York y el año pasado el diario The New York Post publicó nuevos mensajes y fotografías de contenido sexual que Weiner supuestamente intercambió con una mujer desde principios de 2015.

Tras ese nuevo escándalo, Abedin -con quien tiene un hijo- anunció su decisión de poner fin al matrimonio.

Weiner fue miembro del Congreso entre 1999 y 2011 en representación de un distrito de Nueva York y en su día estuvo considerado como una de las figuras más prometedoras del Partido Demócrata.