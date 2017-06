El explosivo comunicado de James Comey, despedido por Trump

He aquí los principales puntos de ese documento de siete páginas:

Trump Tower, 6 de enero

"Al finalizar la reunión, yo quedé solo con el presidente electo para informarle de aspectos personales sensibles reunidos (durante una investigación sobre los presuntos esfuerzos rusos de injerencia en la elección, ndlr). (...) Los jerarcas de inteligencia estimaban importante, por diversas razones, alertar al presidente electo sobre la existencia de esas informaciones, aunque fueran graves y no verificadas (...)

Me sentí en la obligación de reflejar por escrito en una nota mi primera conversación con el presidente electo. (...) A partir de allí, tomé el hábito de conservar apuntes de mis conversaciones personales con el Sr. Trump".

Cena en la Casa Blanca,27 de enero

"En cierto momento, el presidente me dijo 'necesito lealtad,espero lealtad'. Yo no reaccioné, hablé o cambié mi expresión para nada durante el incómodo silencio que se produjo. Simplemente nos miramos en silencio. (...)

Respondí 'siempre tendrá honestidad de mi parte'. Luego de una pausa dijo 'eso es lo que quiero, lealtad honesta'. Hice una pausa y dije 'eso, lo tendrá'. (...)"

Salón Oval, 14 de febrero

"Flynn había renunciado la víspera. El presidente comenzó diciendo que Flynn no había hecho nada malo al hablar con los rusos, pero que debió despedirlo porque había engañado al vicepresidente. Agregó que tenía otras preocupaciones sobre Flynn, que no explicitó en ese momento. (...) Y luego dijo 'espero que usted pueda encontrar una forma de abandonar esto, de dejar a Flynn. Es un buen hombre. Yo solo respondí 'Es un buen hombre' (...) No dije que 'yo abandonaría' (...)

Comprendí que el presidente nos pedía abandonar toda investigación sobre Flynn en relación a las falsas declaraciones sobre conversaciones con el embajador ruso en diciembre. Yo no interpreté que el presidente hablaba de la investigación más amplia sobre Rusia o posibles nexos con su campaña. (...)

Poco después hablé personalmente con el secretario de Justicia Sessions (...). Aproveché la ocasión para implorar al secretario de Justicia que impidiera toda futura comunicación directa entre el presidente y yo. El no me respondió".

Trump llama a Comey, 30 de marzo

"El describió la investigación sobre Rusia como 'una nube' que le impedía trabajar por el país. Dijo que él no tenía nada que ver con Rusia, no había tenido nada que ver con prostitutas en Rusia y que siempre supuso que era grabado cuando estaba en Rusia.

"El presidente agregó que si algunos de sus colaboradores 'satélite' habían hecho algo malo, sería bueno descubrirlo, pero que él no había hecho nada malo, y esperaba que yo encontrara la manera de decir que nosotros no investigaríamos sobre él".

Nuevo llamado, 11 de abril

"El presidente me llamó y me preguntó qué había hecho en relación a su solicitud de 'hacer saber' que él personalmente no era objeto de una investigación. (...) Dijo que (contactaría al secretario interino adjunto de Justicia, ndlr) y agregó 'porque yo fui muy leal con usted, muy leal. Nosotros teníamos esa cosa, usted sabe'. Yo no respondí ni pregunté qué quería decir por 'esa cosa'. (...)

Fue la última vez que hablé con el presidente Trump".