Evacuan Manchester Arena tras escucharse dos fuertes explosiones

Los asistentes al concierto han dejado el auditorio presos del pánico tras escucharse las dos explosiones, cuyo origen no ha sido establecido.

Algunas personas, según el diario Mirror, lo han descrito como un ruido parecido a una bomba o un disparo. Sin embargo, otros medios señalan que pudo deberse a un desperfecto o fallo en los altavoces.

La Policía local ha escrito en Twitter que se encuentra investigando el incidente, y ha pedido a los ciudadanos que no se acerquen al área. Las autoridades no han confirmado nada, aún, solo hablan de "reportes" que señalan que se pudieron haber producido las explosiones tras el concierto.

