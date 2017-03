Fillon dice que ha sido convocado para ser imputado pero que no se retirará

"Mi abogado ha sido informado de que seré convocado el 15 de marzo por los jueces de instrucción para ser imputado", señaló Fillon en una declaración en la sede de su campaña en París.

Para el candidato, "es inverosímil que en un caso de esta importancia, (la convocatoria para la imputación) se lance sólo unos días después de la designación de los jueces, sin que hayan tenido conocimiento del dossier".

"No reconozco los hechos. No he malversado fondos públicos", reiteró Fillon, quien alegó que contrató como asesora parlamentaria a su mujer, Penelope, y a dos de sus hijos, "porque sabía que podía confiar en ellos".

El aspirante explicó que se presentará ante la justicia (aunque como diputado aforado tiene el derecho a negarse) para demostrar su inocencia, antes de denunciar que no ha sido tratado como otros y que no se ha respetado su presunción de inocencia.

Fillon calificó su situación como "un asesinato político sin precedentes", y dijo que con su convocatoria "también se asesina a las elecciones presidenciales", pero pese a todo se presentará ante la justicia porque "respeta las instituciones" y para decir su "verdad".

"Más allá del proceso judicial, ahora solo apelo al pueblo francés. Solo el sufragio universal, y no un proceso acusatorio, puede decidir quién es el próximo presidente de la República. No cederé, no me retiraré, iré hasta el final", señaló en una intervención seguida masivamente por los medios.

Fillon pidió a sus seguidores que "resistan" al igual que lo han hecho él mismo, su familia, y su familia política, pese a que antes de que estallara el caso él mismo había asegurado que se retiraría si alguna vez era imputado.

"Sí, seré candidato a la presidencia de la República y sacaremos de esta prueba, con todo lo que tiene de justo y de injusto, las fuerzas para lograr la victoria", proclamó ante varios de los pesos pesados de su partido, Los Republicanos, y decenas de periodistas.

El pasado viernes, la Fiscalía Nacional Financiera anunció que se había abierto una investigación judicial en manos de los jueces de instrucción para investigar las posibles irregularidades en el empleo de Penelope Fillon. La investigación se refiere a cargos de desvío de fondos públicos, tráfico de influencias y ocultación de actividades.

La Fiscalía había abierto una investigación preliminar después de que el semanario "Le Canard Enchainé" revelara a finales del mes pasado que Fillon había contratado a su esposa Penelope como asistente parlamentaria entre 1998 y 2002, pero que esta no había dejado rastro de su labor.