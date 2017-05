Muertos y heridos en explosión en concierto de Ariana Grande en Mánchester

"Los servicios de emergencia están respondiendo a versiones de una explosión en el Manchester Arena. Hay un número de muertos confirmados y otros heridos", informó la policía en un comunicado.

"Tan pronto como sea posible se compartirán detalles del centro de víctimas en el Manchester Arena. Por favor, manténganse alejados de la zona", añadió la policía.

Un equipo de artificieros inspeccionaba el pabellón.

Emergency services continuing to work at the scene of incident. Please continue to avoid the area and follow @gmpolice for updates