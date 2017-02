Museo de Louvre abrió este sábado tras el atentado

El atacante, que sería un egipcio de 29 años residente en Emiratos Árabes Undios, recibió disparos hechos por un soldado en el vientre. Su vida ya no está en peligro pero sigue intubado y no puede ser interrogado, indicó una fuente cercana al caso.

El viernes el museo permaneció cerrado pero este sábado, desde que se abrieron sus puertas, a las 08H30 GMT, numerosos turistas ya estaban esperando para ingresar, indicó un periodista de la AFP en el lugar.

En el Carrusel del Louvre, el centro comercial subterráneo por el que se accede al museo y donde tuvo lugar el ataque, se veían dos largas colas de turistas, en su mayoría chinos.

Sin embargo, una de las entradas al centro comercial seguía cerrada este sábado, indicó el museo.

Policías armados con fusiles patrullaban entre los turistas que tenían que pasar un control de seguridad a la entrada del centro comercial.

"En Turquía ya estamos acostumbrados a las medidas de seguridad", explicó Ali Tali, un turista turco, acompañado de su mujer. Este hombre de 40 años, que el viernes estaba en el centro comercial cuando se produjo el ataque, dijo no estar "inquieto".

En otra de las entradas al museo, en la plaza donde está la conocida pirámide de cristal del Louvre, otra visitante, Elena Lordugen, sí estaba inquieta. "Estoy muy preocupada de venir hoy pero como no pude venir ayer decidí volver", dijo a la AFP este rusa de 28 años que vive en Alemania.

Las tiendas del centro comercial, que habían cerrado el viernes, volvían a estar abiertas.

'Para nuestros hermanos en Siria'

El viernes, hacia las 08H50 GMT, el agresor, que llevaba dos machetes de 40 centímetros, se abalanzó contra una patrulla de cuatro militares gritando "Allahu Akbar" ("Alá es el más grande").

El agresor hirió levemente en la cabeza a uno de los militares y luego se lanzó sobre otro, que se cayó al suelo, indicó el fiscal de París, François Molins.

Uno de los soldados intentó sin éxito apartar al agresor sin usar el arma pero finalmente disparó cuatro veces.

Los investigadores intentan ahora confirmar la identidad del hombre, que no estaba fichado por la policía.

El análisis de su teléfono portátil, de los registros europeos de visados, así como el registro de un apartamiento en el VIII distrito de París parecen indicar que el hombre es un egipcio de 29 años, residente en Emiratos Árabes Unidos, que entró legalmente en Francia el 26 de enero en un vuelo procedente de Dubái, indico Molins el viernes.

Aunque se desconocen sus motivos, el presidente francés François Hollande aseguró que no hay duda de que se trata de un acto de "carácter terrorista".

"Lo que dice el gobierno francés no tiene lógica. Sólo mide 1,65 m ¿y atacó a cuatro guardias? Y, además, no encontraron nada en sus bolsas", dijo a la AFP el padre del presunto agresor, Reda el Hamahmy, un general de policía retirado que desde el viernes no tenía noticias de su hijo.

Abdallah el Hamahmy está casado y su mujer, embarazada, está actualmente en Arabia Saudí con otro hijo de siete meses.

Por su parte el ministerio de Exteriores egipcio condenó este sábado el ataque y dijo estar "junto al gobierno y el pueblo francés frente al terrorismo".

Los investigadores, que también están buscando a posibles cómplices, estudian los tuits de una cuenta en árabe a nombre de Abdalá El Hamahmy, que podría ser el agresor del Louvre, según los investigadores.

Una decena de mensajes fueron publicados en la cuenta pocos minutos antes del ataque.

Uno de ellos reza "En el nombre de Alá (...) para nuestros hermanos en Siria y los combatientes en todo el mundo" y otro, publicado un minuto más tarde, parece apoyar a los yihadistas del Estado Islámico (EI).

El grupo yihadista, que ha perdido terreno en los territorios de Irak y Siria donde proclamó un califato en 2014, continúa amenazando a Francia con represalias por su participación en la coalición internacional en esos dos países.

En 2015 y 2016 Francia vivió una serie de atentados yihadistas que dejaron 238 muertos y centenares de heridos. Varios de estos ataques iban dirigidos contra militares y policías.