El agresor de Notre Dame reivindicó en un vídeo su pertenencia al Estado Islámico

En la grabación, según indicó la cadena "LCI" en su edición digital, el agresor reivindicaba sus "futuras acciones".

El hombre es un argelino nacido en enero de 1977 que llegó a Francia en marzo de 2014 y está casado con una mujer de nacionalidad sueca.

Domiciliado en Cergy-Pontoise, en el noroeste de París, no estaba fichado por los servicios policiales, añadió la fuente.

El joven, que dice ser traductor, tenía un estudio alquilado en una residencia de estudiantes, hasta donde se desplazaron una quincena de miembros del BRI, la unidad de élite de la policía francesa, que según la cadena no encontraron ni armas ni explosivos.

Su director de tesis sobre el tratamiento mediático de las elecciones, Arnaud Mercier, declaró a "LCI" que nada hacía presagiar lo sucedido.

"Por lo que conozco de su personalidad, aunque hace tiempo que no estamos en contacto, me deja totalmente estupefacto", dijo Mercier sobre el atacante, que había trabajado como periodista en Suecia y Argelia.

"Era alguien muy comprometido, que reconocía los valores de la democracia, creía mucho en el ideal periodístico. (...) No tenía barba, ni respetaba el Ramadán. Lo único que observé es que no bebía alcohol, pero hay muchos musulmanes que no beben y no son peligrosos yihadistas", añadió.

El ataque fue cometido poco después de las 16.00 hora local (14.00 GMT) cuando, después de amenazar a varias personas, hirió con un martillo a un policía y resultó herido cuando un compañero del agente le disparó para neutralizarle.

El fuerte despliegue policial tras lo sucedido evacuó la zona y confinó en el interior de la catedral durante más de una hora a las cerca de 1.000 personas que la visitaban en ese momento.

Según las primeras investigaciones, el hombre actuó solo en el momento del ataque, aunque se indaga si podría tener cómplices.