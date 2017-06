Putin asegura que apenas conoció a Flynn durante una cena en Moscú

Aunque Putin y Flynn se sentaron uno al lado del otro durante una cena en Moscú en 2015, el mandatario ruso minimizó su contacto con Flynn, quien fue destituido en febrero luego de que aceptó haber ocultado que sostuvo conversaciones con el embajador ruso Sergey Kislyak.

Aquella cena de 2015, dijo Putin en entrevista con el canal NBC, fue solo rutina. "Di mi discurso. Luego hablamos de algunos temas. Me levanté y me fui. Después me dijeron: 'Sabe, había un caballero estadounidense, que estaba involucrado en algo. Él solía ser parte de los servicios de seguridad'", relató el gobernante ruso.

"Eso es todo", dijo Putin, quien habló en la entrevista a través de un traductor. "Casi ni hablé con él. Así de poco conozco a Flynn".

Fotografías de esa cena muestran al mandatario y a Flynn compartiendo una mesa para diez personas durante un evento organizado por la cadena de televisión rusa RT.

Entre los otros invitados estaban Jill Stein, el candidato presidencial por el Partido Verde, y Cyril Svoboda, el exviceprimer ministro checo.

Los contactos de Flynn y el círculo cercano de Trump con autoridades rusas y banqueros han destapado un escándalo que ha derivado en la apertura de varias investigaciones en Estados Unidos, especialmente luego de que agencias de inteligencia concluyeran que piratas cibernéticos rusos se entrometieron en la elección presidencial de noviembre.

Cuando el comité de inteligencia del Senado solicitó en mayo a Flynn que diera una lista de sus contactos con funcionarios rusos durante la campaña presidencial y la transición de poderes, el entonces asesor de seguridad evocó su derecho evitar autoincriminarse y rechazó el pedido.

Trump ha defendido a Flynn, argumentando que es blanco de una "cacería de brujas".

El exdirector del FBI, James Comey, despedido por Trump, será interpelado por senadores el jueves sobre una reunión en la Oficina Oval en febrero, en la que -según el exdirectivo- Trump le pidió cerrar una investigación sobre Flynn y sus posibles vínculos con Moscú.