La aerolínea más importante de Inglaterra cancela todos sus vuelos por falla informática

La compañía se disculpó en su cuenta de Twitter "por la avería actual del sistema informático", que provocó numerosos retrasos en sus vuelos y precisó que no había encontrado "ninguna prueba de que se trate de un ciberataque".

Reino Unido fue uno de los países más afectados por un ataque informático mundial hace dos semanas.

British Airways pidió a sus clientes que no se desplacen a esos dos aeropuertos londinenses porque sus terminales están ya "sumamente congestionadas".

