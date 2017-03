Varios mineros muertos por una explosión en una mina de Ucrania

"Ha ocurrido un desastre en Stepa. Una explosión de metano. 11 muertos", escribió el jefe de un sindicato minero, Mijailo Volinets, en su página de Facebook.

Según el Servicio Estatal de Emergencia (SEE) de Ucrania, en el accidente murieron al menos 8 mineros y otros seis resultaron heridos, pero no se descarta que aumente el número de víctimas, ya que no hay comunicación con veinte trabajadores que se hallaban en la galería donde se produjo la explosión.

En el momento del siniestro, que ocurrió a las 12:25 hora local (10:25 GMT), en la explotación carbonífera trabajaban un total de 172 mineros.

La mina Stepa (antigua Velikomostoskaya 10), situada en la región de Lvov, pertenece al consorcio Lvovugol y opera desde 1978.

El de hoy es el primer accidente grave en la minería ucraniana desde el 4 de marzo de 2015, cuando una explosión de metano mató a 34 trabajadores en la mina Zasiadko, situada en la región oriental Donetsk.