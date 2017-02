La guerra de Trump contra los latinos

Por la intención de construir un muro para separar a Estados Unidos de México, hasta el hecho de la ausencia total de latinos en su gabinete, es inevitable pensar que existen elementos para considerar que el gobierno del actual presidente Trump tiene intensiones de golpear sistemáticamente a los latinos.

Sin embargo, sus actuaciones están generando reacciones inesperadas de unidad, orgullo y participación, que están movilizando a cientos de miles de personas que se sienten identificadas con estos ataques.

Una de las primeras acciones que marcaron la tensa relación entre Donald Trump y la prensa latina fue el incidente protagonizado por el entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos y el periodista Jorge Ramos de la cadena Univisión.

En esa ocasión, la seguridad de Trump expulsó de la sala al presentador durante una rueda de prensa en Dubuke Iowa, luego de varios intercambios verbales cuando el candidato se negó a responder a una pregunta.

"Tengo una pregunta sobre inmigración", dijo Ramos.

"Ok, ¿quién es el siguiente?", dijo Trump, ignorando al periodista de Univision. "Siéntate, no te di el turno. Siéntate, siéntate".

"Tengo el derecho a hacer una pregunta", respondió Ramos.

"Regresa a Univision", le dijo Trump a Ramos mientras éste le preguntaba sobre su plan de deportar masivamente a millones de indocumentados.

"Tengo el derecho a hacer una pregunta", se defendió Ramos mientras el guardaespaldas lo echaba.

En septiembre del 2016 el candidato estuvo en el ojo del huracán al ser criticado después de imitar en forma burlona a Serge Kovaleski, reconocido periodista discapacitado del diario The New York Times.

En un acto en Carolina del Sur, Trump hizo una imitación, con todo y gestos, del reportero que sufre la enfermedad llamada artrogriposis, una condición congénita que limita el movimiento de sus brazos y manos.

Trump citó un artículo de Kovaleski del 2001, en el que le citaba, de la siguiente manera:

“Fue escrito por un gran periodista. Ahora el pobre… Deben ver al tipo: ‘¡Uh! No sé lo que dije. No recuerdo; tal vez eso es lo que dije’”, afirmó Trump, imitando con las manos los gestos del periodista.

Kovaleski, quien tiene en su trayectoria un premio Pulitzer, fue apoyado por la Dama Gris, “Creemos que es una barbaridad que haya ridiculizado la aparición de uno de nuestros reporteros”, dijo una vocera de The New York Times al sitio Político.

Pero Trump no paró aquí. Mediante su cuenta de Twitter aseguró no conocer al reportero de The New York Times, y que en el controvertido discurso estaba aludiendo a una persona que hizo hace tiempo la declaración que él citó.

Orgullo latino

Entre las primeras medidas tomadas por el Presidente Trump en los pocos días que lleva como presidente de Estados Unidos, ha sido la aprobación de medidas para atacar la inmigración hacia ese país

La más escandalosa, y que fue una de sus principales promesas de campaña, es la construcción de un muro en la frontera sur del país que impida el paso a ciudadanos de países latinoamericanos, principalmente mexicanos.

Todo esto ha despertado un sentimiento de orgullo en la comunidad latina-Estadounidense, como lo refleja el auge en redes sociales de una campaña de Coca Cola realizada en el 2015 para este segmento de la población.

¿Qué significa ser latino? Es la pregunta que responden en el video quienes celebran la cultura latina reivindicando sus apellidos como un símbolo de herencia, legado y orgullo.

En las latas de Coca Cola se incluyen los más populares apellidos latinos como Rodríguez, García, Reyes y además con la posibilidad de imprimirlos en la piel como tatuajes temporales.