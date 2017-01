Bogotá: la multa por subirse a un bus sin pagar será unas 100 veces el pasaje

El próximo lunes 30, la ciudad aplicará $68 de sanción a quienes ingresen a las estaciones del sistema TransMilenio sin pagar su pasaje.

Es un monto 98 veces mayor al pasaje, que oscila al cambio actual en $0.69.

El fenómeno de los colados -socialmente mal vistos- ha llamado la atención de todas las autoridades de la capital, que además de subir las multas estudian cómo reducir la vulnerabilidad de las zonas pagas a los evasores.

Un analista de transporte dijo este domingo al diario El Tiempo que en un bus de 160 pasajeros –es decir, articulado- hay entre 15 y 20 personas coladas. Es decir, en promedio 12.5%.

Según RCN Radio, el mayor Jhon Freddy Gómez, comandante encargado de la Policía de Transmilenio, aseguró que todos los días expulsan a cerca de mil personas por entrar sin pagar.

Es un robo, “y robar no es bueno. No puede ser que nos parezca que esa cantidad de robo es un nivel de robo aceptable. Lo que queremos primero es asumir todos nosotros como bogotanos que robar no se vale”, dijo a El Tiempo una funcionaria de TransMilenio.

El fenómeno es parecido al de ciudad de Panamá, donde comúnmente se ven pasajeros ingresar por la puerta de salida de los metrobuses, para evadir el pago de $0.25, o entrando a las zonas pagas por sus puertas permanentemente abiertas.

Pero, a diferencia de Bogotá, Panamá no tiene multas ni reglamentos para evitar eso. La cultura del transporte público sólo alcanza al Metro, que ha expedido regulaciones para sancionar a quienes alerten de una emergencia falsa o se lancen de los andenes.

En Colombia, el problema es más profundo. A diferencia de Panamá, las plataformas de las estaciones de buses están a medio metro del piso, por lo que los evasores deben treparse, literalmente.