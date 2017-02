Detenido implica al gerente de la campaña de reelección de Santos como beneficiario de Odebrecht

"Existe el testimonio del señor Bula en el que dice que tomó un millón de dólares, de los cuales descontó un 10 %, que tenían como destino al doctor Roberto Prieto", dijo Martínez en una rueda de prensa.

El funcionario precisó que la Fiscalía "carece de pruebas" sobre si el dinero efectivamente entró en la campaña de Santos y "le corresponderá al Consejo Nacional Electoral (CNE) indagar sobre esta materia".

El informe publicado el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que alertó sobre los tentáculos de la corrupción promovida por Odebrecht en diversos países de América Latina señala que, en el caso de Colombia, la firma brasileña pagó coimas por más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.

Las investigaciones se han centrado en los millonarios contratos obtenidos por Odebrecht para la construcción de la autopista Ruta del Sol II, que comunica al centro con el norte del país, aún no concluida, y para las obras de mejora de la navegabilidad del río Magdalena, el principal de Colombia.

Por los sobornos pagados por la Ruta del Sol II están detenidos desde el mes pasado el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien aceptó cargos por haber recibido 6,5 millones de dólares, y Bula, quien según la Fiscalía, recibió una tajada de 4,6 millones de dólares.

"Igualmente, la Fiscalía como carece de competencia para identificar si se han violado o no las normas sobre financiamiento electoral, la fiscal (encargada del caso) no ha dispuesto más indagaciones al respecto y en el curso de esta semana señaló que lo que le correspondía hacer es compulsar copias ante el CNE para determinar si esos recursos entraron o no a la campaña del presidente Santos", subrayó Martínez.

El fiscal fue taxativo al señalar que Bula "no vincula para nada al señor presidente" Santos sobre esa posible financiación ilegal a su campaña e hizo un "reconocimiento" al mandatario ya que "al enterarse de la compulsa de copias ha manifestado su respeto por las decisiones de la Fiscalía General de la Nación".

Asimismo, dijo que Bula "no dio documentos específicos" que permitan corroborar "la supuesta entrega de esos recursos al doctor Roberto Prieto".

Esos recurso fueron entregados al gerente de campaña de Santos a través de Andrés Giraldo, "persona que según él (Bula) era vinculada a Prieto".

"En relación con las entregas de los dineros que se habrían hecho hay que manifestar que Otto Bula dijo que entregó ese dinero a un tercero que estaría vinculado a Prieto. Estos dineros habrían tenido como objetivo la gerencia de la campaña", reiteró.

El escándalo de sobornos de Odebrecht también salpicó al candidato del partido uribista Centro Democrático en 2014, Óscar Iván Zuluaga.

Según reveló recientemente el semanario brasileño Veja parte de los honorarios del publicista Duda Mendonça, que asesoró en la campaña, fueron pagados por Odebrecht.

A raíz de esa denuncia, que causó en los últimos días un cisma político en el uribismo, la Dirección Nacional del Centro Democrático pidió a la Fiscalía iniciar una "investigación formal", solicitud que, según dijo Martínez, trasladó al Consejo Nacional Electoral (CNE), por ser "la autoridad competente".

"La llamada es a permitir que el CNE pueda tomar una decisión en derecho y para eso contará con la cooperación de la Fiscalía, no solo por el presunto financiamiento de la campaña del presidente santos, sino también para el caso del financiamiento (de Zuluaga)", concluyó Martínez.

Según el fiscal, "obran evidencias" con base en testimonios que indican que uno de los miembros de la campaña de Zuluaga que era "el canal de comunicación" con Odebrecht.