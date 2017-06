Esposa de Humala niega aporte de Odebrecht y OAS en campaña electoral de 2011

"No es que no lo recuerde, no se produjo esa donación", declaró Heredia ante la comisión que investiga a las empresas del escándalo Lava Jato en Perú.

La ex primera dama fue consultada por los legisladores por el presunto aporte de tres millones de dólares dado por Odebrecht, según declaró su exdirectivo Marcelo Odebrecht en Brasil, en la campaña de 2011, en la que Humala ganó las elecciones presidenciales para el quinquenio 2011-2016.

Asimismo, el exasesor de campaña Martín Belaunde Lossio declaró a la misma comisión parlamentaria que OAS financió la campaña de Humala desde 2009, según un audio difundido por la prensa local.

Al ser consultada sobre el caso por lavado de activos, abierto contra ella y Humala por los presuntos aportes de Odebrecht, Heredia dijo que no podía responder debido a la reserva de la investigación de la fiscalía.

La constructora brasileña Odebrecht obtuvo la concesión del Gasoducto Sur Peruano en 2014, mientras que OAS se adjudicó la construcción del hospital Antonio Lorena en Cuzco.

Heredia agregó que conoció al exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata durante la campaña electoral, así como a otros empresarios.

No obstante, Heredia insistió en que como esposa del presidente Ollanta Humala no tuvo participación en los proyectos de inversión ni en las licitaciones hechas durante su periodo presidencial.

Al concluir su presentación, la ex primera dama dijo a los periodistas que su citación ante la comisión parlamentaria tenía una motivación "meramente política", pues se sintió restringida en su derecho a la defensa.

"Lamentablemente, la comisión esperaba que respondiera sobre cosas que no han ocurrido como han señalado testigos, mal llamados colaboradores (eficaces)", afirmó en referencia a Belaunde Lossio.

Heredia remarcó que "no existe ninguna prueba" de los presuntos aportes económicos a su partido y pidió a la fiscalía corroborar las declaraciones de los colaboradores.

La también dirigenta del partido Nacionalista aseguró que seguirá en el país para ayudar en las investigaciones de la Fiscalía y que no van a "escapar ni fugar" del país.

De acuerdo con la información que Odebrecht presentó ante la justicia de Estados Unidos, la empresa repartió en Perú sobornos por 29 millones de dólares para adjudicarse obras entre 2005 y 2014, un periodo que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).