Fiscal venezolana presenta recurso de nulidad contra Constituyente de Maduro

"Este recurso que estoy intentando es para defender la soberanía popular, la Constitución, la democracia participativa y protagónica, para defender a los venezolanos, porque aquí lo que está en juego es el país", declaró Ortega a periodistas, en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La funcionaria, que ha abierto una brecha en el oficialismo, pide a la Sala Electoral del TSJ declarar nulo el llamado a la Constituyente y el sistema propuesto por Maduro para elegir a los asambleístas, por considerarlo "inconstitucional".

La fiscal presentó el recurso luego de que el miércoles el TSJ declaró "inadmisible" su solicitud de aclaratoria de un fallo de la Sala Constitucional que facultó a Maduro a llevar adelante su proyecto de Constituyente sin necesidad de someterlo a referendo.

La última Constituyente en Venezuela, promovida en 1999 por el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), fue convocada tras un referendo aprobatorio previo y la Constitución resultante, vigente, también fue consultada en las urnas.

Por ello, la fiscal señaló que el proyecto de Maduro viola la "progresividad de los derechos humanos", pues ahora el voto fue reducido a la "mínima expresión".

La nueva acción judicial profundiza aún más la fractura entre Ortega y otros exfuncionarios de línea chavista, y el gobierno, que los tilda de "traidores".

"Los llamados a Constituyente (...) han sido llamados violentos. 'Los vamos a aniquilar con la constituyente', he oído (...). Quienes no aceptan la Constituyente son traidores, quienes no aceptan la Constituyente son fascistas. No podemos vivir en un país así", expresó Ortega este jueves.

Pese a las críticas a la iniciativa de Maduro, el Poder Electoral, acusado de servir al gobierno, abrió las postulaciones para la Constituyente y fijó las elecciones para el 30 de julio.

Ortega llamó a la ciudadanía a sumarse a los recursos en el TSJ. "Pido a todos los habitantes de este país que rechacen la Constituyente y hacerse parte como terceros interesados", expresó.

La oposición se niega a participar en la Constiyente al considerar que el sistema electoral propuesto da mayor valor al voto chavista y mantiene una ola de protestas para exigir la salida del poder de Maduro.

La fiscal denunció a la vez una "feroz represión", entre protestas opositoras contra Maduro que dejan 66 muertos y más de un millar de heridos en 70 días.