El padre de Humala afirma que el dinero de Odebrecht fue una "colaboración ideológica"

"Dicen que eso es una 'precoima', pero eso lo dicen porque no son políticos. En política, los países del mundo están clasificados ideológicamente. (...) Existe la solidaridad ideológica. (...) No es soborno, es una colaboración ideológica", declaró Humala a la emisora RPP Noticias.

El padre del exgobernante agregó que las declaraciones dadas al respecto en Brasil por los empresarios Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, exrepresentante de la constructora en Perú, son precisas y que "es imposible que mientan".

"Ellos dieron ese dinero por orden expresa del presidente de (Brasil de) entonces, Lula da Silva. Entonces, es un aporte que está haciendo Lula con su fondo que lo tiene Odebrecht", remarcó.

Agregó que, en ese sentido, el dinero supuestamente entregado por Odebrecht a su hijo fue "una colaboración de la izquierda que representaba el gobierno de Lula en Brasil, a un candidato que podría ser similar, que era Ollanta Humala".

"No hay por qué negarlo porque no es delito. (...) Si no hubiera habido esa ayuda, no hubieran llegado a la Presidencia", acotó.

Isaac Humala también consideró que la esposa de su hijo, Nadine Heredia, no tiene responsabilidad legal en la entrega de este dinero.

"Ella es su esposa. Si en la cuestión interna ella se impone ya es un problema doméstico, pero la responsabilidad no es de ella, es de él", enfatizó.

Ollanta Humala negó el miércoles haber recibido esa financiación durante la campaña electoral y dijo que no tiene idea de cuál es la motivación de Odebrecht y de Barata para hacer esas afirmaciones, pero que "no son ciertas".

"Lo que nosotros hemos hecho en la campaña es que nos hemos reunido con todos los grupos empresariales, y nos hemos reunido en embajadas, en las sedes institucionales, y han venido a nuestras sedes, pero no ha habido financiamiento en ese momento, sino lo habríamos reportado", aseguró Humala.

Según la declaración que Odebrecht hizo ante la Justicia brasileña, divulgada por el diario O Estado de Sao Paulo, entregó "vía el Sector de Operaciones Estructuradas, 3 millones de dólares al candidato a la Presidencia de Perú Ollanta Humala" para la campaña presidencial de 2011.

Los aportes se hicieron a petición del Partido de los Trabajadores de Brasil, de Lula Da Silva, y algunos fueron entregados personalmente a Heredia, según las declaraciones de Barata difundidas por la prensa peruana en febrero.

Humala explicó el miércoles que su relación con el expresidente Lula ha sido de "identificación ideológica afín, pero no hemos entrado en temas económicos".

Nadine Heredia también declaró el miércoles que los dichos de Odebrecht y Barata no son ciertos y pidió que se corroboren con el levantamiento de su secreto bancario y se haga una verificación sobre si tiene alguna empresa "offshore" con la cual se pueda confirmar las acusaciones de la compañía brasileña.

La Fiscalía peruana investiga a Humala y a Heredia, ambos líderes del Partido Nacionalista Peruano (PNP), por lavado de activos al supuestamente haber gestionado una financiación ilegal de su formación política durante las campañas electorales para las presidenciales de 2006 y 2011.

En Perú, Odebrecht ha admitido que entregó sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 a funcionarios y autoridades para obtener obras públicas en un periodo que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).