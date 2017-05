El abogado de Humala estará presente en el interrogatorio a Marcelo Odebrecht

"Ojalá nos dejen preguntar, (si no lo hacen) dejaremos constancia de ese tema, porque convidados de piedra no queremos ser. No estamos haciendo un viaje de paseo", declaró Pedraza a Ideele Radio.

El abogado agregó que "todas las partes tendrían que ir, y todas tendrían que participar en el interrogatorio", que realizará el fiscal Germán Juárez sobre el proceso de lavado de activos abierto contra Humala y su esposa Nadine Heredia.

No obstante, Pedraza recordó que quien conduce la investigación es el fiscal y quien tendrá la facultad de permitirles preguntar.

Odebrecht ha admitido que entregó sobornos en Perú por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 a funcionarios y autoridades para hacerse de obras públicas en un periodo que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

En el caso de Humala, el expropietario de la constructora brasileña afirmó que entregó tres millones de dólares a Heredia a pedido del entonces gobierno de Lula da Silva en 2011.

A raíz de la investigación abierta contra Heredia en Perú, la ex primera dama informó ayer que renunció como directora de la Oficina de Enlace de la FAO porque la orden judicial que le impone firmar todos los meses en Lima un control, "en la práctica hace inviable el cumplimiento adecuado" de su función en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De otro lado, Pedraza informó que no defenderá a Humala en el caso Madre Mía por el cual será investigado por la fiscalía por presuntas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones cuando fue jefe de una base contrasubversiva en los años 90.

"No, no voy a defender a Ollanta Humala en ese caso (Madre Mía). Aún no sé quién va a ser el abogado. Creo que son temas bastantes sensibles; yo tengo respecto a esos casos de derechos humanos, en general, una posición bastante clara. Yo no haría una defensa en un tema así", declaró Pedraza al programa "No hay derecho" de Ideele Radio.

El último domingo se difundieron los testimonios de dos soldados que sirvieron en la base Madre Mía, en la selva central de Perú, y que participaron en ejecuciones presuntamente ordenadas por Humala.