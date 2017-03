Kuczynski dice que no ha recibido nada de Odebrecht, ante los supuestos aportes

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, declaró hoy que no ha recibido nada de la empresa brasileña Odebrecht, tras el pedido de la Procuraduría ad hoc de investigar unos supuestos aportes a cuentas de compañías vinculadas al mandatario y en la campaña electoral del año pasado.

"No voy a comentar más, no he recibido nada de Odebrecht, estoy totalmente tranquilo", declaró el jefe de Estado a la prensa, tras participar en la inspección de obras sanitarias en la ciudad de Trujillo.

Horas antes, Kuczynski dijo a los periodistas en Lima que "es completamente falso" que haya recibido o conocido de los presuntos aportes económicos de la constructora, envuelta en un gran escándalo de corrupción tras admitir que pagó 29 millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2014 en Perú.

Las declaraciones de Kucyznski respondieron al pedido de la procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, Katherine Ampuero, para que la Fiscalía de la Nación abra "una investigación preliminar por supuestas operaciones sospechosas y supuestos aportes de la empresa Odebrecht Latinvest Perú a favor de la empresa Latin America Enterprise, la cual estaría vinculada al señor presidente".

De acuerdo al diario Correo, Ampuero citó como indicios una nota de inteligencia en la que figura el mandatario como presunto responsable de operaciones sospechosas en sus cuentas bancarias, y un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que encontró aportes de Odebrecht en la campaña electoral del año pasado a diversos candidatos.

Asimismo, un reportaje periodístico titulado "Corrupción en el Perú", producido por el portal La Mira TV de la ciudad de New York, en el que se afirmó que la empresa Odebrecht Latinvest Perú realizó aportes a Latin América Enterprise, una firma ligada a Kuczynski.

El Gobierno peruano ha rechazado el pedido de la Procuraduría por estar basado en reportes periodísticos y ha sugerido que haga correcciones en su actuación.

No obstante, Ampuero declaró que su trabajo demuestra nuestra autonomía e independencia.

El mandatario negó hoy que se haya pretendido poner una mordaza a la procuradora, pero añadió que "todo funcionarios público debe seguir las reglas de su profesión".

Odebrecht declaró ante la Justicia de EE.UU. que entregó sobornos por 29 millones de dólares en Perú, entre 2005 y 2014, un periodo que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Toledo ha sido acusado por Odebrecht de haber recibido un soborno de 20 millones de dólares por la adjudicación de esa carretera, cuando Kuczynski era primer ministro y titular de Economía de esa gestión.