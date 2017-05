Maduro llama al chavismo a prepararse para 'ganar la Constituyente'

"Vamos a postular a los mejores líderes, a las mejores lideresas, a prepararnos para ganar la Constituyente, que es el camino de la paz", declaró Maduro en una contacto telefónico con los asistentes a una movilización que recorrió hoy el centro caraqueño.

Según Maduro, la Constituyente tiene que ser "de alegría, de movilización".

"Voto sí, balas no; Constituyente sí, guarimba (bloqueos) no; Constituyente sí, violencia, no; Constituyente de amor, sí; odio e intolerancia, no. Ahí esta el centro de la decisión que estamos tomando: la Constituyente", defendió el jefe de Estado, quien celebró la "tremenda marcha" del chavismo.

Este sábado, trabajadores del sector alimentario y simpatizantes del Gobierno marcharon en Caracas en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente.

Desde horas de la mañana, centenares de personas, vestidas con el rojo que tradicionalmente identifica al chavismo, comenzaron a congregarse en varios puntos del centro de Caracas para luego dirigirse hacia la sede del Ministerio de Alimentación y, desde allí, hasta el palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

"Vamos a un gran proceso democrático, libre. Constituyente sí, Constituyente ya", arengó Maduro, quien anunció que incluirán en la Constitución todas las "misiones", como se le conoce en el país a los programas de asistencia gubernamental, "para que nadie se las pueda quitar nunca a nuestro pueblo".

También anunció que serán elevados a la Constitución los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), integrados por juntas de vecinos y que tienen la misión de distribuir y vender alimentos de la cesta básica a bajo costo, "como instancia de economía local de la familia y de la comunidad".

Los asistentes a la movilización despidieron a Maduro al grito de "Uh, ah, Maduro no se va, ahí lo puso Chávez y ahí se quedará", en alusión a su antecesor, el presidente Hugo Chávez, quien falleció en marzo de 2013.

El pasado 1 de mayo, Maduro llamó al "poder constituyente originario" para que "la clase obrera" convoque a un proceso Constituyente, al señalar que no tiene otra alternativa para lograr la paz y vencer "el golpe de Estado" del que acusa a la oposición, que desde hace 50 días mantiene protestas en demanda de elecciones.