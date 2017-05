El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, visitará Colombia en agosto

Santos informó de la visita de Pence a Colombia en su cuenta de Twitter y detalló que el vicepresidente estadounidense estará "en agosto en Bogotá" para seguir trabajando en la "agenda común".

Pence invitó hoy a Santos a un desayuno en su residencia de Washington para continuar el diálogo bilateral sobre asuntos económicos y comerciales, según detalló el vicepresidente en un tuit acompañado de una fotografía del saludo entre ambos.

Preguntada por Efe, la oficina del vicepresidente no ha respondido sobre si el viaje de Pence está confirmado.

En un comunicado divulgado después, esa oficina señala que Pence expresó hoy a Santos "su deseo de visitar Colombia" y le reiteró "el compromiso compartido de fortalecer la relación bilateral y promover los intereses mutuos".

"(Mike Pence) va a ir a Colombia en agosto y se puso a nuestra disposición para ayudar en todo lo que sea necesario para fortalecer esa relación", indicó a los periodistas en Washington el mandatario colombiano, quien este jueves se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Santos agregó que durante el encuentro que mantuvo con Pence le expresó su agradecimiento.

"Le dije que allá lo esperábamos con los brazos abiertos porque realmente se ha convertido en un gran aliado dentro del Gobierno", sostuvo tras calificar la reunión con el número dos de la administración Trump como "muy positiva y constructiva".

Joined @POTUS in meeting w/ Colombian Pres. @JuanManSantos. We'll work together to target drug trafficking & strengthen econ. partnership. pic.twitter.com/LM4Kc5jB2J