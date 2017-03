Disturbios provocan suspensión de sesión del Congreso de Paraguay

La enmienda que permite la reelección presidencial a partir de las elecciones del 2018 había avanzado el viernes con el voto de una mayoría de senadores partidarios del presidente Horacio Cartes.

La decisión desató incidentes que dejaron unos 30 heridos, entre ellos legisladores opositores y activistas, según reportó el departamento de Bomberos.

Con estribillos tales como "Dictadura nunca más", centenares de opositores ingresaron al edificio legislativo luego de destruir portones, vallas y ventanales, y provocaron un incendio.

"No vamos a sesionar el sábado. Me impresiona lo que está sucediendo. Me golpea muchísimo. Espero que vuelva la calma y la concordia", dijo el jefe de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, en un mensaje por televisión.

Manifestantes que protestaban contra el proyecto ocuparon violentamente el edificio del Congreso en medio de enfrentamientos con la policía.

Luego de destruir portones, vallas y ventanales, los opositores irrumpieron en las oficinas de congresistas favorables a la enmienda, saquearon sus pertenencias y finalmente prendieron fuego en varios sectores del edificio, constataron periodistas de la AFP.

El presidente Cartes calificó de "bárbaros" a los manifestantes y responsabilizó de los hechos a "un grupo de paraguayos empotrados en la política y en los medios de comunicación para lograr el objetivo de destruir la democracia y la estabilidad política y económica".

En su cuenta de Twitter, Cartes escribió: "La democracia no se conquista ni se defiende con la violencia. Seguimos viviendo en un Estado de Derecho y no debemos permitir que unos bàrbaros destruyan la paz, la tranquilidad y el bienestar del pueblo".

La enmienda debía ser ratificada el sábado por la Cámara de Diputados, donde hay una amplia mayoría oficialista, pero Velázquez suspendió la sesión tras los actos de violencia.

Congreso herido

El propio titular del Senado, Roberto Acevedo, y el presidente del partido Liberal, Efrain Alegre, además del diputado Edgar Ortiz, también liberal, resultaron heridos en los incidentes.

Ortiz recibió un balín de goma en la boca que le provocó una herida sangrante, según imágenes en medios locales.

"Garantizamos que la policía no va a volver a reprimir. Les pedimos que no derrumben las vallas. Pedimos calma, tranquilidad", dijo en tono desesperado el comandante de la policía, comisario Críspulo Sotelo.

El sector opositor afín al expresidente izquierdista Fernando Lugo (2008-2012) respaldó a los congresistas del partido de Cartes en el proyecto de enmienda, pero el resto de la oposición denunció "un golpe parlamentario" y llamó "a la resistencia".

Contra la Constitución

La Constitución paraguaya, vigente desde 1992, establece que el presidente y el vicepresidente no pueden ser reelegidos "en ningún caso".

De esta forma Paraguay buscaba evitar una nueva dictadura como la del general Alfredo Stroessner, quien gobernó con mano dura durante 35 años (1954-89).

Los opositores sostienen que solamente una asamblea constituyente puede cambiar esta norma, no una enmienda del Congreso.

Una mayoría de legisladores (25 sobre 45) favorables a Cartes y al expresidente Lugo (2008-2012) desconocieron la autoridad de la cámara alta, en poder de la oposición, y se constituyeron en una suerte de "senado paralelo" para aprobar el proyecto de enmienda.

De aprobarse en la Cámara de Diputados, el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe convocar a un referéndum nacional en un término no mayor a tres meses.

'Proyecto dictatorial'

El presidente del Senado, Acevedo, denunció el jueves ante la Corte Suprema de Justicia a los senadores oficialistas, a los que acusó de "usurpación de funciones y atentado al orden constitucional".

"Queremos que el pleno de la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional este bochornoso procedimiento ilegal", dijo el parlamentario al presidente del máximo tribunal, Luis Benítez Riera.

"Queremos que la ciudadanía decida si quiere o no quiere la reelección a través de un referéndum", dijo la senadora Lilian Samaniego, presidenta del oficialista partido Colorado, horas antes de los enfrentamientos.

El senador Carlos Filizzola, partidario del expresidente Lugo, que planea volver a postularse gracias a la enmienda, dijo que la oposición liderada por Acevedo no permitió que la mayoría presentara el proyecto de enmienda y que eso los obligó a sesionar en otra sala.

Hasta el viernes de noche, ni el presidente Cartes ni el expresidente Lugo se pronunciaron sobre los acontecimientos.

"Es el proyecto dictatorial de Horacio Cartes con la complicidad de Fernando Lugo. Vamos a resistir hasta que retiren el proyecto", advirtió el senador opositor Carlos Amarilla.