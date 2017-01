¿Quién es Tareck El Aissami, otro radical chavista?

Tenemos que seguir recuperando lo que Chávez nos enseñó: gobernar obedeciendo el pueblo (...), es el socialismo la vía para la salvación de la patria, no el capitalismo, no es la burguesía, no es la derecha terrorista y criminal", aseguró El Aissami, quien se describe en Twitter como "militante del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y radicalmente CHAVISTA".