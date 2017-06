Tintori dice le prohibieron nuevamente visitar a López y denuncia aislamiento

"Hay un piquete en la entrada de la cárcel y ni siquiera me dejaron pasar a la primera puerta de Ramo Verde. Me informan que no nos van a dejar pasar, no me dicen por qué. Me informaron que ni hoy, ni el sábado ni el domingo", aseguró Tintori, citada en un comunicado del partido de López, Voluntad Popular (VP).

Afirmó que a su esposo lo tienen aislado para evitar que conozca detalles sobre la oleada de protestas que inició en el país el 1 de abril y que ha dejado 67 muertos y más de un millar de heridos, según cifras de la Fiscalía venezolana.

"Lo tienen aislado, esta semana no le dejaron pasar la comida que le traemos, no le dejaron pasar la prensa. Le quitaron la llamada familiar y no dejan entrar a los abogados quienes han venido por dos meses seguidos aquí a Ramo Verde y no los dejan pasar. Le quitan el derecho a la defensa y a ver a su familia", denunció.

Por ello, Tintori pidió al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y al defensor del pueblo, Tarek William Saab, garantizar el restablecimiento de las visitas.

"Mañana vamos a venir y esperamos que nos dejen pasar y que no sigan violando los derechos de Leopoldo", expresó.

Además, criticó que las autoridades del penal, ubicado en el central estado de Miranda, hayan permitido que el alcalde del municipio caraqueño Libertador, Jorge Rodríguez, y la ministra de Exteriores, Delcy Rodríguez, visitaran a López la semana pasada y hoy se le niegue el acceso a familiares y abogados.

A "funcionarios del régimen se les permite la entrada de forma irregular porque a Leopoldo lo tienen secuestrado, ¿Qué busca la dictadura con esto? ¿Intentar manipular y confundir a los venezolanos como lo han hecho siempre?", prosiguió.

El domingo pasado se filtró un video de López en la cárcel en el que este llamaba a los venezolanos a seguir manifestándose en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

"Esperamos que esto no sea una represalia más por el llamado de Leopoldo a mantener las calles en todo momento y a toda hora, como lo hizo en el video que él mismo logró filtrar", agregó hoy Tintori.

Sin embargo, el Gobierno venezolano ha señalado que inició un proceso de diálogo con el opositor para buscar calmar la crispación social y política actual, así como para evaluar la posibilidad de otorgarle una medida de arresto domiciliario, algo que ha sido negado por Tintori.

López fue sentenciado a casi 14 años de prisión y declarado culpable por la violencia que se desató tras una marcha antigubernamental convocada, entre otros dirigentes, por él en febrero de 2014, por lo que días después fue apresado.