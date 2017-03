El exgerente de campaña presidencial de Santos admite dineros de Odebrecht

"Eso es una realidad y lo tengo que decir honestamente, fue una operación irregular, y la campaña la tendrá que aceptar, y lo va a aceptar", dijo Prieto, en una entrevista con Blu Radio en la que subrayó que el hoy presidente colombiano "no tuvo nada que ver" con los aportes de Odebrecht para pagar afiches del entonces candidato.

Prieto fue citado por primera vez en el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia por el exsenador Otto Bula, detenido el mes pasado, quien en una declaración ante la Fiscalía explicó que de los 4,6 millones de dólares que recibió como coimas de la constructora, un millón de dólares tenía como destino al gerente de la campaña para la reelección de Santos en 2014.

Sin embargo, Prieto negó tajantemente hoy esa versión y dijo que lo "irregular" ocurrió en la campaña de Santos en 2010, a la cual entró en la recta final.

"A quién le cabe en la cabeza que Odebrecht me va a entregar un millón de dólares dándole la mano a Otto Bula. Nunca me he sentado con un delincuente ni sospechosamente delincuente", afirmó.

Pero sobre la campaña de 2010, manifestó que "el comité financiero tiene que salir a aceptar que desde la génesis eso (el dinero de Odebrecht) fue irregular y que hicimos quedar mal al presidente".

El empresario reconoció que fue irregular tanto el aceptar dinero en 2010 de una empresa extranjera porque eso viola el código electoral, así como recibir dinero de una empresa privada y además no poner esas contribuciones en los libros de contabilidad de la campaña.

Dijo también que cuando él llegó a la campaña de Santos, en mayo de 2010, ya el dinero de Odebrecht había entrado para el pago de dos millones afiches del entonces candidato.

"Yo ordené los afiches operativamente, la plata salió de Odebrecht, ya quedó claro, yo eso no lo niego", dijo a Blu Radio.

Afirmó, además, que en 2010 no se veía mal tener contactos con la constructora porque en ese entonces era "la empresa modelo y reina en Colombia (...) no eran mafiosos, todo el mundo acudía a Odebrecht, todos querían tener negocios con Odebrecht".

Sin embargo, dijo que toda la responsabilidad del acercamiento con Odebrecht en 2010 fue del equipo financiero de la campaña de entonces, de la cual formaban parte, entre otros, el hoy director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Santiago Rojas.

Después las declaraciones de Prieto, Rojas convocó a la prensa esta tarde para hacer un pronunciamiento.

La misma emisora había revelado ayer que miembros de la campaña "Santos Presidente" y directivos de Odebrecht se reunieron en febrero de 2010 en un hotel de Bogotá, para analizar ofrecimientos para financiar la campaña presidencial del hoy mandatario colombiano.

"Yo no recibí plata para el 2014. Acudí a lo legal y mi gran problema en la campaña de 2014 fue eso, no tener recursos", dijo.

Añadió que lo que no puede aceptar es "que el costo político lo pague el presidente porque él nada tuvo que ver con tema de dinero, él se dedicó a su tema político", y definió a Santos como "un hombre sin tacha".