El gobernador del Callao niega haber recibido sobornos de Odebrecht

"Quiero dejar en claro que yo no he recibido ni un solo sol ni un solo dólar de los brasileños. Recalco y subrayo: no he recibido ni un solo real", dijo Moreno en una conferencia de prensa donde no aceptó preguntas de los periodistas.

El gobernador del Callao, la ciudad portuaria aledaña a Lima con consideración de región autónoma, afirmó que nunca conoció personalmente al expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ni al ex director de la compañía brasileña en Perú, Jorge Barata, quien aceptó colaborar con la Justicia peruana en las investigaciones.

Moreno acusó a la Fiscalía de generar una "cortina de humo" con el allanamiento de sus viviendas para tapar otros casos de corrupción más evidentes en el caso Odebrecht.

El político defendió la obra de la Costa Verde del Callao, la autovía licitada a Odebrecht que discurre por la línea costera de la ciudad para continuar la ya existente en la jurisdicción de Lima, y pidió que se castigue si alguien cometió algún delito de corrupción en la adjudicación, pero que la construcción no se paralice.

La Fiscalía investiga si Moreno recibió un soborno por valor de 2 millones de dólares a cambio de favorecer a la compañía brasileña en la licitación de la autovía, según un documento fiscal citado este lunes por el diario El Comercio.

De acuerdo a la declaración de un trabajador de Odebrecht que se acogió a la colaboración eficaz para facilitar las investigaciones a cambio de una reducción de su futura pena, Moreno pidió inicialmente 4 millones de dólares pero finalmente solo recibió poco más de la mitad de lo solicitado.

Los registros en las viviendas de Moreno se realizaron tras la detención el domingo en la noche del empresario israelí Gil Shavit en el aeropuerto limeño Jorge Chávez, en el Callao, por supuestamente ser uno de los intermediarios para cobrar los sobornos que recibió el gobernador regional.

La Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de Justicia decidió hoy ampliar por dos días la detención de Shavit mientras prosiguen las investigaciones.

El caso Odebrecht en Perú se centra en los 29 millones de dólares que la compañía brasileña reconoció a la Justicia estadounidense haber pagado a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 para a cambio adjudicarse millonarias obras públicas.

Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).