La oposición venezolana iniciará una "nueva etapa" de presión contra el Gobierno

"La calle va a continuar, la presión va a continuar, y vamos a entrar a una nueva etapa muy pronto y haremos al país los anuncios respectivos para que todos estemos informados", dijo a periodistas el también coordinador nacional encargado del partido Voluntad Popular, que lidera el opositor preso Leopoldo López.

Guevara apuntó, desde la manifestación opositora que se realizó hoy, que este sábado todos los venezolanos que quieren que cese el Gobierno serán informados por la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sobre cómo se construirá "el momento definitivo".

Explicó que este "momento" consistirá en "la protesta nacional permanente" con opositores "en todos lados, al mismo tiempo, a la misma hora" con el fin de "lograr el cambio".

Indicó que muchas personas se han sentido atemorizadas por las acciones represivas de los cuerpos de seguridad en las protestas opositoras, pero aseguró que la mayoría de los ciudadanos temen más al futuro que se avizora si llegara a establecerse la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que promueve el Gobierno.

"Esa Constituyente no va, y no va porque todo el tema del poder, de la legitimidad, se basa en que cuando hay una elección el que gana es reconocido por todo el mundo, yo no puedo hacer una elección de 'yo con yo' y decir 'yo gané' y que todos los que no participaron me reconozcan", dijo.

Aseguró que "nadie" respaldará la ANC que promueve el chavismo y que "la población venezolana debe organizarse para impedirla", lo que pasa por "aumentar el nivel de presión" para hacer entender al chavismo "que no pueden imponer una constituyente al pueblo".

Agregó que los venezolanos deben estar preparados para que, en caso de que el chavismo no entienda lo que supuestamente quiere la mayoría, los que se oponen hagan una "demostración de organización, de contundencia y de rebelión democrática" a realizarse el mismo día de la elección de la ANC pautada para el 30 de julio próximo.

"Ellos hablan de que la constituyente es para la paz y para evitar una guerra civil, bueno, vaya forma de evitar una guerra civil en la que ellos quieren que el 20 % de la población le imponga el 80 % su forma de vida", dijo.

En Venezuela se desarrolla una ola de protestas a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado 74 muertos y más de mil heridos, según datos de la Fiscalía.