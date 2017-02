A pesar de estar tras las rejas buscan un título universitario

Unas 300 privadas de libertad se suman a la lista de mujeres que aspiran obtener un título universitario, sin embargo las condiciones en las que estudian no son las mejores.

Irene Gutiérrez, es una privada de libertad que logró estudiar y graduarse de la Universidad de Panamá recluida en el Centro Femenino de Rehabilitación no ha sido impedimento para convertirse en un orgullo para sus hijos.

Así como ella, en la cárcel hay varias mujeres con el mismo entusiasmo de querer seguir adelante y salir preparadas al dejar la prisión.

Otras se esfuerzan por trabajar y estudiar para hacer algo productivo en prisión.

Son unas 300 privadas de libertad que se les ha dado la oportunidad de entrar a la universidad. Esta oportunidad es para panameñas y extranjeras.

Otro gran reto que enfrentaron estas jóvenes, era el temor que tenían los profesores en ir a darles clases por el simple hecho de estar detenidas.

Estas internas reciben clases en contenedores, no cuentan con una biblioteca completa, no pueden salir de prisión a hacer prácticas profesionales, pero esto no es impedimento para querer surgir y salir de prisión resocializadas y con un diploma de la universidad en la mano.