Abogado afirma que se ha violado el derecho humano a Noriega; surgen reacciones

Este argumento fue uno de los que utilizó para apelar al fallo del Segundo Tribunal Superior, que le otorgó en octubre del año pasado un depósito hospitalario a Noriega.

Por otro lado Ángel recurrió a la delicada situación de salud que enfrenta el exdictador, recluido en el centro penitenciario El Renacer.

Para este jurista a Noriega, a quien se le dictó arresto domiciliario provisional, debido a una operación que debe realizarse, no se le ha brindado el derecho a la salud, porque en la cárcel no se le puede ofrecer los cuidados necesarios.

Ángel recordó que Noriega tiene serios problemas de salud. Sufre de hipertensión, tiene problemas pulmonares severos, no se puede valer por sí mismo porque tiene poca movilidad del cuerpo, ha sufrido trombosis y tiene un tumor cerebral que tiene que ser extirpado.

La familia de Noriega ve con buenos ojos la decisión que tomó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de otorgarle arresto domiciliario, pero sienten preocupación ante lo que pueda suceder una vez sea operado del tumor cerebral.

Esta mañana la hija del exdictador, Thays Noriega, dijo que "están en manos de Dios y los médicos".

Reacciones

Para Alida Spadafora, hermana de Hugo Spadafora, quien fue torturado y asesinado durante la dictadura militar, Noriega debe terminar en la cárcel.

En cuanto al argumento de su abogado, quien asegura que a Noriega se le ha violado el derecho humano a la salud, Spadafora se pregunta "qué pasa con el derecho humano" de todas las personas que fueron asesinadas durante la época militar.

Recordó Spadafora que en Panamá no pasaba nada sin que Noriega no fuese notificado y que mucha gente gente murió y a la fecha no hay explicaciones.

A sus 45 años, Hugo Spadafora quería demostrar los vínculos de Manuel Antonio Noriega con el narcotráfico. El 13 de septiembre de 1985, su cuerpo decapitado fue encontrado en una quebrada cerca de la frontera de Panamá y Costa Rica.