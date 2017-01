Justicia panameña, a la espera de los hijos de Martinelli

Dimas Guevara, abogado de Ricardo Martinelli Linares y Cristóbal Arboleda, abogado de Luis Enrique Martinelli Linares acudieron al MP y dijeron que por el momento no han tenido acceso a los expedientes, ya que se habría presentado un hábeas corpus por parte de alguno de los implicados, lo que ha retrasado la situación y un proceso administrativo mantiene comprometido el expediente.

Guevara indicó que se le informó que están reproduciendo el expediente por un hábeas corpus. “Entendimos que parte del compromiso que había es que hoy se nos iba a dar la copia de la resolución de indagatoria, pero no hemos tenido acceso”.

Destacó el jurista que una vez tengan el documento podrá hacer un análisis bastante amplio del mismo.

“Yo no he presentado habeas corpus. Ni siquiera sé qué hay y qué no. Esto es como una pelea de burro amarrado con tigre, no se puede, no es correcto ni legal, no es moral que usted atribuya cargos a una persona y le niegue su derecho a defenderse”, dijo por su parte Arboleda.

Ambos abogados indicaron que retornarán al MP en horas de la tarde para recibir el expediente.

Por el momento, los abogados de los hijos de Martinelli han dicho que sus clientes retornarán al país cuando "lo estimen conveniente", pero aún no se sabe cuándo pisarán suelo panameño, aunque se les dictó una orden de ubicación y conducción para declarar ante la Fiscalía Especial Anticorrupción en el caso de Odebrecht Suiza.

Los hermanos Martinelli figuran entre los implicados en este escándalo de corrupción.

Según información extraoficial, publicada en medios internacionales, fuentes cercanas a la familia aseguran que los hermanos Martinelli están en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Estaban en España, pero salieron antes de que se emitieran órdenes de arresto, según la publicación.

Odebrecht reveló en Estados Unidos que dio al menos $59 millones en sobornos a figuras vinculadas a altos funcionarios del gobierno Martinelli para la concesión de obras.

Se pudo conocer que 22 millones de dólares de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli fueron congelados en cuentas en Suiza, producto de sobornos recibidos desviados por Obrecht.

Mientras que en Panamá se espera que los Martinelli Linares regresen al país a enfrentar los cargos en su contra.

A ellos y otras 15 personas se les formuló cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Con información de Alfredo Mitre