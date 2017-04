Advierten de peligro inminente por invasiones de terreno en Veracruz

Se trata de una comunidad de precaristas que se han tomado aproximadamente 49 hectáreas de terreno, según detallaron el Sinaproc y la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, quienes han pedido el desalojo de estos terrenos que representan la suma de 23.3 millones de dólares.

José Donderis, director del Sinaproc ha dicho que los terrenos no pueden ser habitados ya que desde el mes de diciembre del año 2016, las laderas de Cerro Galera, donde se encuentra el asentamiento, fue declarado como zona “susceptible de deslizamientos y no habitable”, mediante el Resuelto No. 1 del 15 de diciembre del 2016.

Recalcó que de parte de las autoridades locales [alcalde y representante] no se ha tenido la voluntad para efectuar el desalojo de las personas quienes exponen sus vidas habitando en la zona, que según ha podido determinar el equipo de técnicos de la entidad, ha presentado mucha inestabilidad.

El problema puede ser más grave, según Donderis, ya que en los próximos días podrían estar sintiéndose en Panamá los efectos del Fenómeno de la Niña, con una gran cantidad de lluvias.

De parte de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, se informó que se ha establecido contacto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para que los invasores sean reubicados en el área de Nueva Esperanza.

Con información de Emilio Batista.