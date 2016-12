Weeden y Eisenmann aseguran que EEUU le negó asilo a Martinelli

El excontralor de la República Alvin Weeden, Twitteó más temprano sobre la situación, haciendo énfasis en versiones no confirmadas, dadas ayer por un medio radial local e información recibida a través de una persona desde Estados Unidos.

Consultado por TVN-2.com Weeden dijo que en ese caso, la invitación a salir sería producto de la negación del asilo político.

“Si Estados Unidos lo invita a salir de su territorio y no lo hace probablemente lo deporten a Panamá, que es el país de origen de él”, manifestó.

Versiones no confirmadas informan los gringos negarón ASILO POLITICO a Martinelli y lo instarón a abandonar USA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE.

En tanto, el empresario Roberto Eisenmann también posteó en Twitter la información, pero minutos más tarde manifestó por el mismo medio que recibió una llamada donde se le indicó que el Departamento de Estado no ha informado nada sobre solicitud de asilo, que es atendida por el Departamento de Seguridad Nacional.

He recibido llamada q me indica q el Dept d Estado no ha informado nada sobre solic de asilo q es atendido p el Dept d Seguridad Nacional.