Diputado Domínguez advirtió al Gobierno sobre riesgo de contratar a Odebrecht

Lo que apunta Domínguez es simple: No se puede dejar participar ni ahora, ni en el futuro de ninguna licitación pública [a Odebrecht] porque no se debe permitir que “ ningún mafioso tenga secuestrado al país”, además de que es una empresa declarada corrupta no solo en Panamá, sino en todo el mundo.

Resalta que son al menos 10 mil millones de dólares en fondos públicos, que están en manos de esta empresa, que desarrolla la construcción de la Línea 2 del Metro y de Renovación Urbana de la provincia de Colón.

Según dijo, cuando una empresa es corrupta, se tienen todos los argumentos necesarios para quitarle las obras.

En Noticias AM, el parlamentario coincidió con otras voces, quienes han dicho que habían advertido sobre el riesgo de contratar a esta empresa y en el caso personal del diputado Domínguez, aseguró que le había advertido al Presidente sobre los posibles problemas que podrían tener, por hacer contratos con la empresa brasileña.

Destacó que otras personas también le habían advertido [al diputado Domínguez], que esta empresa “quitaba y ponía presidentes en los países”, por lo que es imposible imaginar cuánto se pudieron infiltrar en el Gobierno.

Agregó que lo que se viene para la empresa no será nada sencillo, ya que ha tenido la posibilidad de hablar con representantes de algunos bancos y le han dicho que en cuanto se enteraron de que sucedían irregularidades con la empresa, empezaron a cerrarle las puertas.

También se mostró preocupado por el trabajo que ha estado haciendo el Ministerio Público, pues asegura que a pesar de las denuncias públicas que se hicieron, siempre se mantuvo al margen.

Para el diputado es muy triste que se haya esperado hasta ahora para iniciar los procesos, cuando las denuncias se han estado haciendo desde hace mucho tiempo, “pero nadie hizo nada”.

Sin embargo, Domínguez mantiene el positivismo en que de parte del Ejecutivo sí se van a tomar las medidas correspondientes y advierte que “si no se toman las medidas correctas, pertinentes y enérgicas, queda en evidencia que se han dado las irregularidades”.